Ouverture de saison du Théâtre du Pilier Théâtre du Pilier Giromagny

samedi 27 septembre 2025.

Ouverture de saison du Théâtre du Pilier

Théâtre du Pilier 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – 7 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Après Just like a woman et An Irish story, Kelly Rivière revient au Théâtre du Pilier avec un nouveau projet vif, drôle et émouvant pour bien lancer la nouvelle saison du Théâtre du Pilier.

La Vie Rêvée, c’est l’histoire d’un corps, celui de Kelly Ruisseau, à qui l’on va très vite refuser l’accès à son rêve celui d’être danseuse. À 13 ans, lors d’un concours d’entrée au conservatoire supérieur de danse, le couperet tombe trop trapue, trop musclée, pas assez élancée. À l’annonce du verdict sans appel, Kelly Ruisseau range son tutu, ses collants, ses chaussons et met tous ses rêves au placard. .

Théâtre du Pilier 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

