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Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71 Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

vendredi 25 septembre 2026 · Notre-Dame-de-Gravenchon · Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Notre-Dame-de-Gravenchon
Adresse
Centre Culturel les 3 Colombiers
Ville
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Port-Jérôme-sur-Seine

Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:10:00

Date(s) :
2026-09-25

KARAOKÉ DESSINÉ, Collectif F71

Une comédienne-chanteuse, une batteuse et une dessinatrice plasticienne, accueillent le public dans leur karaoké expérimental éphémère.

Durée : 1h40 – dès 10 ans   .

Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22  resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr

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English : Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71

L’événement Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71 Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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