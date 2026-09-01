Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71 Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine
vendredi 25 septembre 2026 · Notre-Dame-de-Gravenchon · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Port-Jérôme-sur-Seine
Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71
Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:10:00
Date(s) :
2026-09-25
KARAOKÉ DESSINÉ, Collectif F71
Une comédienne-chanteuse, une batteuse et une dessinatrice plasticienne, accueillent le public dans leur karaoké expérimental éphémère.
Durée : 1h40 – dès 10 ans .
Notre-Dame-de-Gravenchon Centre Culturel les 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 13 22 resaspectacle.3colombiers@pj2s.fr
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English : Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71
L’événement Ouverture de saison : HEP ! HEP ! HEP ! – Collectif F71 Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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