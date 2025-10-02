Ouverture de saison Jazz Action Valence Maison de la musique et de la danse Valence

Ouverture de saison Jazz Action Valence Maison de la musique et de la danse Valence jeudi 2 octobre 2025.

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Début : 2025-10-02 19:30:00

2025-10-02

Jazz Action repart pour une nouvelle année en musique !

Cette soirée d’ouverture vous permettra de découvrir les évènements de l’année à venir et une partie de l’équipe pédagogique en musique.

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com

English :

Jazz Action is back for another year of music!

This opening evening will allow you to discover the events of the coming year and some of the teaching staff in music.

German :

Jazz Action startet wieder in ein neues Jahr voller Musik!

An diesem Eröffnungsabend können Sie die Veranstaltungen des kommenden Jahres und einen Teil des Lehrerkollegiums musikalisch kennenlernen.

Italiano :

Jazz Action torna per un altro anno di musica!

Questa serata di apertura vi darà la possibilità di scoprire gli eventi del prossimo anno e alcuni dei docenti di musica.

Espanol :

Jazz Action vuelve un año más

Esta velada de apertura te permitirá descubrir los eventos del año que viene y a algunos de los profesores de música.

