Ouverture de saison La Cave aux Poètes, Brasserie Brewbaix, Roubaix

Informations pratiques

Ouverture de saison La Cave aux Poètes Jeudi 10 septembre, 18h30 Brasserie Brewbaix Nord

Gratuit – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

OPENING

Le jeudi 10 septembre à 18h30, on vous invite à fêter l’ouverture de la saison autour d’une soirée pleine de découvertes à la Brasserie Brewbaix !

Venez découvrir la programmation de l’automne tout en dégustant une bière spécialement brassée la « Bas de Plafond », made Cave aux Poètes & Brewbaix pour cette année, puis laissez-vous embarquer par le concert folk de Jeanne Desf !

Une nouvelle saison, une nouvelle bière, de la musique et surtout… le plaisir de vous retrouver !

Entrée libre

Brasserie Brewbaix 26 rue des fabricants roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/presentation-de-saison/ »}]

Programmation, dégustation, prestation ! concert brasserie

caveauxpoetes