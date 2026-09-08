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Ouverture de saison La Cave aux Poètes, Brasserie Brewbaix, Roubaix

jeudi 10 septembre 2026 · Brasserie Brewbaix · Roubaix

Ouverture de saison La Cave aux Poètes, Brasserie Brewbaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Brasserie Brewbaix
Adresse
26 rue des fabricants roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Gratuit - entrée libre

Ouverture de saison La Cave aux Poètes Jeudi 10 septembre, 18h30 Brasserie Brewbaix Nord

Gratuit – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

OPENING

Le jeudi 10 septembre à 18h30, on vous invite à fêter l’ouverture de la saison autour d’une soirée pleine de découvertes à la Brasserie Brewbaix !
 Venez découvrir la programmation de l’automne tout en dégustant une bière spécialement brassée la « Bas de Plafond », made Cave aux Poètes & Brewbaix pour cette année, puis laissez-vous embarquer par le concert folk de Jeanne Desf !
Une nouvelle saison, une nouvelle bière, de la musique et surtout… le plaisir de vous retrouver !
Entrée libre

Brasserie Brewbaix 26 rue des fabricants roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/presentation-de-saison/ »}]
Programmation, dégustation, prestation ! concert brasserie

caveauxpoetes

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