Ouverture de saison l’art de la nature

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

En cette ouverture de saison, la nature s’exprime ! Laissez-vous surprendre par les nombreux talents des plantes .. il suffit pour cela d’écouter leur récit, leur musique et leur créativité.

La Compagnie les Chevalins vous invite à un concert végétal étonnant et Anne Sophie (Dessine-moi un museau) propose un atelier de création 100% nature !

**Rendez-vous** 14 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** sans réservation en accès libre

**Tarif** gratuit

En cette ouverture de saison, la nature s’exprime ! Laissez-vous surprendre par les nombreux talents des plantes .. il suffit pour cela d’écouter leur récit, leur musique et leur créativité.

La Compagnie les Chevalins vous invite à un concert végétal étonnant et Anne Sophie (Dessine-moi un museau) propose un atelier de création 100% nature !

**Rendez-vous** 14 h 30

**Lieu** Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

**Public** à partir de 6 ans

**Bon à savoir** sans réservation en accès libre

**Tarif** gratuit .

VILLENEUVE D’ASCQ Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 26 relaismarque@lillemetropole.fr

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English :

As the season opens, nature expresses itself! Let yourself be surprised by the many talents of plants… just listen to their stories, their music and their creativity.

The Compagnie les Chevalins invites you to an astonishing plant concert, and Anne Sophie (Dessine-moi un museau) offers a 100% nature creation workshop!

**Meeting place**: 2:30 p.m

**Location**: Relais Nature du Val de Marque, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: 6 years and over

**Good to know** no reservation required free access

**Price** free

L’événement Ouverture de saison l’art de la nature Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme