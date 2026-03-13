Ouverture de saison l’art du jeu Wasquehal
Ouverture de saison l’art du jeu Wasquehal samedi 11 avril 2026.
Ouverture de saison l’art du jeu
Impasse du Triest Wasquehal Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Une ouverture de saison sous le signe du jeu, cet art ancestral qui lie et rassemble les êtres vivants… Avec la Compagnie Sac à Dés, venez-vous affronter, vous défier mais aussi collaborer grâce à des jeux recyclés, détournés et surtout accessibles à tous et à toutes ! À proximité, la Décidée vous propose des balades fluviales découvertes…
**Rendez-vous** 14 h 30
**Lieu de départ** devant la Ferme Dehaudt et embarcadère, impasse du Triest à Wasquehal
**Durée** l’après-midi
**Public** tout public
**Bon à savoir** en accès libre, plusieurs départs possibles de 14 h 30 à 17 h 30, à bord de la Décidée, réservation sur place auprès de l’équipage
**Tarif** gratuit
Une ouverture de saison sous le signe du jeu, cet art ancestral qui lie et rassemble les êtres vivants… Avec la Compagnie Sac à Dés, venez-vous affronter, vous défier mais aussi collaborer grâce à des jeux recyclés, détournés et surtout accessibles à tous et à toutes ! À proximité, la Décidée vous propose des balades fluviales découvertes…
**Rendez-vous** 14 h 30
**Lieu de départ** devant la Ferme Dehaudt et embarcadère, impasse du Triest à Wasquehal
**Durée** l’après-midi
**Public** tout public
**Bon à savoir** en accès libre, plusieurs départs possibles de 14 h 30 à 17 h 30, à bord de la Décidée, réservation sur place auprès de l’équipage
**Tarif** gratuit .
Impasse du Triest Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 23 relaiscanal@lillemtropole.fr
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English :
A season opener under the banner of play, the ancient art that binds and unites living beings? With the Compagnie Sac à Dés, come and confront, challenge and collaborate on recycled and misappropriated games, accessible to all! Nearby, La Décidée offers you the chance to discover the river?
**Meeting point**: 2:30 p.m
**Departure point**: in front of Ferme Dehaudt and pier, impasse du Triest, Wasquehal
**Duration**: afternoon
**Public**: all
**Good to know**: free access, several departures possible from 2:30 p.m. to 5:30 p.m., aboard the Décidée, reservation on site with the crew
**Price**: free of charge
L’événement Ouverture de saison l’art du jeu Wasquehal a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme