Ouverture de saison – Café Marylène Plougasnou 21 juin 2025 18:00

Finistère

Ouverture de saison Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-22 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Le Café Marylène inaugure sa deuxième saison estivale avec « Galettes Solstice », un événement pour fêter l’été en musique. La chorale morlaisienne engagée Ral’Ko à l’ouest déclamera ses chants d’espoir et Zméou et Tony2Soirée seront aux platines. Le bar et son jardin sera ouvert et Cambuse et Eloïse vous proposeront leur version gourmande de la galette saucisse, avec une alternative végé. .

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture de saison Plougasnou a été mis à jour le 2025-06-12 par OT BAIE DE MORLAIX