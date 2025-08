OUVERTURE DE SAISON SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE Mont Lozère et Goulet

OUVERTURE DE SAISON SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE Mont Lozère et Goulet samedi 13 septembre 2025.

OUVERTURE DE SAISON SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE

Saint-Julien-du-Tournel Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

La saison 2025-2026 de Scènes Croisées s’ouvrira le samedi 13 septembre à Saint-Julien-du-Tournel, nous vous invitons à partager un moment festif, sensible et joyeux pour lancer cette nouvelle aventure artistique.

Spectacles, visites sensorielles, performance culinaire en plein air, bal littéraire et rencontre avec l’équipe de Scènes Croisées !

La saison 2025-2026 de Scènes Croisées s’ouvrira le samedi 13 septembre à Saint-Julien-du-Tournel, nous vous invitons à partager un moment festif, sensible et joyeux pour lancer cette nouvelle aventure artistique.

Spectacles, visites sensorielles, performance culinaire en plein air, bal littéraire et rencontre avec l’équipe de Scènes Croisées cette journée inaugurale donnera le ton d’une saison riche en découvertes, en émotions et en échanges.

Tout au long de l’après-midi, les artistes investiront le village avec des propositions ouvertes à toutes et tous. Ce sera aussi l’occasion de découvrir en avant-première la programmation, d’échanger avec nous autour des spectacles, des ateliers, des résidences et des projets de territoire à venir.

Au programme

– 15h30 Accueil

– 16h-17h Visite du Pays d’Art & d’Histoire (Gratuit)

– 17h-17h30 Spectacle de cirque Gadoue (Gratuit)

– 17h30-18h30 Visite du Pays d’Art & d’Histoire (Gratuit)

– 18h30 performance culinaire à ciel ouvert par Sara Harakat (10€ avec le bal littéraire)

– 19h30 Bal littéraire avec L’atelier de création Fabrice Melquiot (10€ avec la performance culinaire)

– 21h Dj Set de SK.FIT

Le programme complet https://www.calameo.com/read/00566483373df3a6e2da9 .

Saint-Julien-du-Tournel Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

The Scènes Croisées 2025-2026 season opens on Saturday September 13 in Saint-Julien-du-Tournel, and we invite you to share a festive, sensitive and joyful moment to launch this new artistic adventure.

Shows, sensory tours, outdoor culinary performances, a literary ball and meetings with the Scènes Croisées team!

German :

Die Saison 2025-2026 von Scènes Croisées wird am Samstag, den 13. September in Saint-Julien-du-Tournel eröffnet. Wir laden Sie ein, einen festlichen, sensiblen und fröhlichen Moment zu teilen, um dieses neue künstlerische Abenteuer zu starten.

Aufführungen, sensorische Führungen, eine kulinarische Performance unter freiem Himmel, ein literarischer Ball und ein Treffen mit dem Team von Scènes Croisées!

Italiano :

La stagione Scènes Croisées 2025-2026 si apre sabato 13 settembre a Saint-Julien-du-Tournel e vi invitiamo a condividere un momento di festa, sensibilità e gioia per lanciare questa nuova avventura artistica.

Ci saranno spettacoli, visite sensoriali, una performance culinaria all’aperto, un ballo letterario e la possibilità di incontrare il team di Scènes Croisées!

Espanol :

La temporada 2025-2026 de Scènes Croisées se inaugura el sábado 13 de septiembre en Saint-Julien-du-Tournel, y le invitamos a compartir un momento festivo, sensible y alegre para lanzar esta nueva aventura artística.

Habrá espectáculos, visitas sensoriales, un espectáculo culinario al aire libre, un baile literario y la oportunidad de conocer al equipo de Scènes Croisées

L’événement OUVERTURE DE SAISON SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2025-07-28 par 48-CDT48