Ouverture de saison socioculturelle (animations & concerts) MJC de Chamonix Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Ouverture de saison socioculturelle (animations & concerts) MJC de Chamonix Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc samedi 20 septembre 2025.

Ouverture de saison socioculturelle (animations & concerts) MJC de Chamonix

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Animations gratuites dès 15h, concert d’ouverture de saison à 20h30.

.

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org

English :

Free entertainment from 3pm, season-opening concert at 8:30pm.

German :

Kostenlose Unterhaltung ab 15 Uhr, Konzert zur Saisoneröffnung um 20:30 Uhr.

Italiano :

Intrattenimento gratuito dalle 15.00, concerto di apertura della stagione alle 20.30.

Espanol :

Espectáculos gratuitos a partir de las 15.00 h, concierto de apertura de temporada a las 20.30 h.

L’événement Ouverture de saison socioculturelle (animations & concerts) MJC de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc