Ouverture de saison socioculturelle (animations & concerts) MJC de Chamonix Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc samedi 20 septembre 2025.
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Animations gratuites dès 15h, concert d’ouverture de saison à 20h30.
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
Free entertainment from 3pm, season-opening concert at 8:30pm.
German :
Kostenlose Unterhaltung ab 15 Uhr, Konzert zur Saisoneröffnung um 20:30 Uhr.
Italiano :
Intrattenimento gratuito dalle 15.00, concerto di apertura della stagione alle 20.30.
Espanol :
Espectáculos gratuitos a partir de las 15.00 h, concierto de apertura de temporada a las 20.30 h.
