AGENDA · Villé
Ouverture de saison Villé
samedi 26 septembre 2026 · Villé
Informations pratiques
Villé
Ouverture de saison
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
20h30 : Présentation de la saison culturelle
21h00 : Comedy Club avec Clément Lefebvre, Lola, Guimette et Nathan Bel 0 .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
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English :
L’événement Ouverture de saison Villé a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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