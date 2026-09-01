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AGENDA · Villé

Ouverture de saison Villé

samedi 26 septembre 2026 · Villé

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
53 Route de Bassemberg
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Villé

Ouverture de saison

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

20h30 : Présentation de la saison culturelle

21h00 : Comedy Club avec Clément Lefebvre, Lola, Guimette et Nathan Bel 0  .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00  contact@mjc-levivarium.com

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English :

L’événement Ouverture de saison Villé a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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