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AGENDA · Pierrelatte

Ouverture de sites patrimoniaux Pierrelatte

mercredi 16 septembre 2026 · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Différents lieux en centre-ville
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Ouverture de sites patrimoniaux

Différents lieux en centre-ville Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-16

Ouverture du musée municipal, du moulin et du village provençal.
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Différents lieux en centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98  contact@drome-sud-provence.com

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English :

The municipal museum, the mill, and the Provençal village are open.

L’événement Ouverture de sites patrimoniaux Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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