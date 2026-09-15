Informations pratiques

Pierrelatte

Ouverture de sites patrimoniaux

Différents lieux en centre-ville Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-16

Ouverture du musée municipal, du moulin et du village provençal.

.

Différents lieux en centre-ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The municipal museum, the mill, and the Provençal village are open.

L’événement Ouverture de sites patrimoniaux Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence