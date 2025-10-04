Ouverture d’éditions Les Piñatas, association de microédition Bibliothèque municipale De Villeneuve D’aveyron Villeneuve

Les Pinatas proposent des éditions originales en associant auteurs et autrices d’univers différents à des artistes pluridisciplinaires. Elle challenge et renouvelle l’approche du livre. Entrez dans l’univers joyeux et poétique de l’édition faite main en découvrant leurs magnifiques livres-objets au travers de lectures musicales.

Bibliothèque municipale De Villeneuve D’aveyron Place des Conques 12260 Villeneuve Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie 0565815992

© Flavie Duclos, ©Eugénie Carlier