OUVERTURE DES ATELIERS D’ART Montpellier

OUVERTURE DES ATELIERS D’ART

Rue du Général Vincent Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent ouvre ses portes tous les 1er samedis du mois.

Les ateliers qui vous accueillent ce samedi 7 mars de 14h à 18h30

Atelier Sophie Massault Habilleuse de porcelaine 5 rue du Général Vincent

Art Factory galerie Etienne Schwartz 5 rue du général Vincent

Atelier Nel Clot Photographie 7 rue du Général Vincent

Atelier Maguelonne Frulio Origami 13 rue du général Vincent

Atelier Couleurs Laïline Papier roulé et peinture 14 rue du Général Vincent

Atelier Gisèle Cazilhac Peinture 16 rue du Général Vincent .

Rue du Général Vincent Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

Rue des Ateliers d’art rue du Général Vincent opens its doors every 1st Saturday of the month.

This Saturday, March 7, from 2 to 6:30 p.m., you’re invited to visit the following workshops

