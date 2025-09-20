Ouverture des ateliers d’artiste de la Filature La filature et La recyclerie Lodève

Ouverture des ateliers d’artiste de la Filature La filature et La recyclerie Lodève samedi 20 septembre 2025.

Ouverture en continu. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sept artistes et artisans créateurs vous ouvrent les portes de leur atelier : Marc Bouchacourt peintre-graveur, Simon Day sculpteur, Guy Novelli plasticien, Nathalie créatrice de bijoux, Eve Fouquet peintre, Phillipe Bataille créations artistiques, Pascale Plumail créations artistiques.

La filature et La recyclerie 614 route de Montpellier 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie La filature est un espace qui regroupe des artistes et artisans créateurs. Juste en face se trouve la Recyclerie de Lodève.

