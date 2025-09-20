Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise » AFPA – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière Saint-Herblain

Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise » VISITEZ LES NOUVEAUX LOCAUX DU COLLECTIFafpa – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière Expositions et ateliers De 14 h à 18 h – tout public – entrée libreVenez découvrir les ateliers et rencontrer les onze artistes du collectif.

