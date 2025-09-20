Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise » AFPA – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière Saint-Herblain

Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise » AFPA – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Ouverture des ateliers d’artistes de « La Boîte en Valise » Samedi 20 septembre, 14h00 AFPA – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière Loire-Atlantique

tout public – entrée libre

VISITEZ LES NOUVEAUX LOCAUX DU COLLECTIF

afpa – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière

Expositions et ateliers

De 14 h à 18 h – tout public – entrée libre

Venez découvrir les ateliers et rencontrer les onze artistes du collectif.

AFPA – bâtiment 28 – 23 rue de la rivaudière 23 rue de la rivaudière, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Boite en Valise