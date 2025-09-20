OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES DE LA FILATURE Lodève

614 Route de Montpellier Lodève

Sept artistes et artisans vous ouvrent les portes de leur atelier pour une immersion dans la création peinture, sculpture, gravure, bijoux et arts plastiques. Une occasion rare de découvrir leurs œuvres, leurs techniques et leur passion, en accès libre, tout au long de la journée.

Sept artistes et artisans créateurs vous ouvrent les portes de leur atelier : Marc Bouchacourt peintre-graveur, Simon Day sculpteur, Guy Novelli plasticien, Nathalie créatrice de bijoux, Eve Fouquet peintre, Phillipe Bataille créations artistiques, Pascale Plumail créations artistiques.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

614 Route de Montpellier Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

Seven artists and craftsmen open the doors of their studios for a creative immersion: painting, sculpture, engraving, jewelry and plastic arts. A rare opportunity to discover their work, techniques and passion, with free access all day long.

German :

Sieben Künstler und Kunsthandwerker öffnen die Türen ihrer Ateliers und lassen Sie in die Welt des Kunstschaffens eintauchen: Malerei, Bildhauerei, Gravur, Schmuck und bildende Kunst. Eine seltene Gelegenheit, ihre Werke, ihre Techniken und ihre Leidenschaft zu entdecken. Der Zugang ist den ganzen Tag über frei.

Italiano :

Sette artisti e artigiani apriranno le porte dei loro studi per immergervi nel loro lavoro creativo: pittura, scultura, incisione, gioielleria e arti plastiche. Un’occasione rara per scoprire il loro lavoro, le loro tecniche e la loro passione, con accesso gratuito per tutta la giornata.

Espanol :

Siete artistas y artesanos le abrirán las puertas de sus talleres para sumergirle en su trabajo creativo: pintura, escultura, grabado, joyería y artes plásticas. Una oportunidad única para descubrir su trabajo, sus técnicas y su pasión, con acceso gratuito durante todo el día.

