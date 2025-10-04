Ouverture des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais 2025 La P’tite Criée / Point Accueil Le Pré Saint-Gervais

Ouverture des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais 2025 La P’tite Criée / Point Accueil Le Pré Saint-Gervais samedi 4 octobre 2025.

Pour

la 14e

édition de leurs Portes Ouvertes d’Ateliers au Pré Saint-Gervais,

les artistes d’ATELIERS-EST donnent

rendez-vous au public

les 4 et 5 octobre de 14h à 20h, sur le thème « Échos

et Reflets » décliné cette année !

C’est

une communauté d’artistes et collectifs dans un village urbain du

Grand Paris, où le passé industriel et artisanal a laissé en

héritage un très grand nombre d’ateliers investis par des

artistes d’aujourd’hui aux univers et techniques les plus divers :

peinture, gravure, dessin, photographie, sculpture, installations,

street art, céramique, broderie…

Les

artistes d’ATELIERS-EST expérimentent la relation de l’art avec la

ville : leurs interventions dans l’espace public, poétiques et

audacieuses, leur ont permis de tisser des liens forts et durables

avec les habitants et le public.

Partout

dans cette petite ville où tout se parcourt à pied, venez les

découvrir tout en explorant les lieux atypiques plein de charme,

dans les rues et sentes verdoyantes, à l’intérieur des jardins et

dans les espaces de partage culturel.

C’est aussi une belle occasion d’apprécier sa merveilleuse

cité-jardin classée (1927 – architecte Félix Dumail) durant une

balade verdoyante au coeur de la création.

Point

Accueil : LA P’TITE CRIÉE 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz 93310

Le Pré Saint-Gervais

Situé

en centre-ville, les visiteurs pourront y consulter le grand book des

artistes et repartir avec le plan-promenade, révélant les adresses

des ateliers, le programme des performances, concerts et

installations.

PROGRAMME

DES 4 ET 5 OCTOBRE :

>

LA P’TITE CRIÉE 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz :

–

Exposition

«

LES PETITS FORMATS » des

artistes ATELIERS-EST qui ont fait don d’une oeuvre, de quoi s’offrir

une création à prix d’ami !

–

Des installations, démonstrations, performances et ateliers tout le

weekend, avec :

*

Le photographe ALAIN GENEST et son studio portraits : «

Nos reflets nous reflètent-ils ? » pour recevoir son portrait

réalisé in situ sur ce thème !

*

Mini-ateliers « nature

morte » avec

DIANA KRAAY

*

Atelier peinture sur miroir « Orner ou faire vibrer son reflet » avec CHLOE COSTES / seulement le dimanche 05/10 à 16h

>

UN TAPIS DE POESIE 7 Grande Avenue (Villa du Pré) : NATHALIE

PICARD « Poésie – transversalité – performances » à 17h

>

JARDIN DE LA MAISON COMMUNE 8 rue Paul de Kock : performance dansée « La Cité Fertile » par ALEXANDRA CANDAN-HOULIERE à 16h

–

Accès :

>

A pied : c’est limitrophe de Paris 19e, Pantin, Les Lilas !

>

En transports : bus, métro (lignes 5 et 11), Vélib’, tramway,

auto..

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

La P’tite Criée / Point Accueil 11-13, rue Jean- Baptiste Sémanaz 93310 Le Pré Saint-Gervais

+33149427362 https://www.facebook.com/associationateliersest https://www.facebook.com/associationateliersest