Ouverture des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais 2025 La P’tite Criée / Point Accueil Le Pré Saint-Gervais
Ouverture des Ateliers d’Artistes du Pré Saint-Gervais 2025 La P’tite Criée / Point Accueil Le Pré Saint-Gervais samedi 4 octobre 2025.
Pour
la 14e
édition de leurs Portes Ouvertes d’Ateliers au Pré Saint-Gervais,
les artistes d’ATELIERS-EST donnent
rendez-vous au public
les 4 et 5 octobre de 14h à 20h, sur le thème « Échos
et Reflets » décliné cette année !
C’est
une communauté d’artistes et collectifs dans un village urbain du
Grand Paris, où le passé industriel et artisanal a laissé en
héritage un très grand nombre d’ateliers investis par des
artistes d’aujourd’hui aux univers et techniques les plus divers :
peinture, gravure, dessin, photographie, sculpture, installations,
street art, céramique, broderie…
Les
artistes d’ATELIERS-EST expérimentent la relation de l’art avec la
ville : leurs interventions dans l’espace public, poétiques et
audacieuses, leur ont permis de tisser des liens forts et durables
avec les habitants et le public.
Partout
dans cette petite ville où tout se parcourt à pied, venez les
découvrir tout en explorant les lieux atypiques plein de charme,
dans les rues et sentes verdoyantes, à l’intérieur des jardins et
dans les espaces de partage culturel.
C’est aussi une belle occasion d’apprécier sa merveilleuse
cité-jardin classée (1927 – architecte Félix Dumail) durant une
balade verdoyante au coeur de la création.
Point
Accueil : LA P’TITE CRIÉE 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz 93310
Le Pré Saint-Gervais
Situé
en centre-ville, les visiteurs pourront y consulter le grand book des
artistes et repartir avec le plan-promenade, révélant les adresses
des ateliers, le programme des performances, concerts et
installations.
PROGRAMME
DES 4 ET 5 OCTOBRE :
>
LA P’TITE CRIÉE 11-13 rue Jean-Baptiste Sémanaz :
–
Exposition
«
LES PETITS FORMATS » des
artistes ATELIERS-EST qui ont fait don d’une oeuvre, de quoi s’offrir
une création à prix d’ami !
–
Des installations, démonstrations, performances et ateliers tout le
weekend, avec :
*
Le photographe ALAIN GENEST et son studio portraits : «
Nos reflets nous reflètent-ils ? » pour recevoir son portrait
réalisé in situ sur ce thème !
*
Mini-ateliers « nature
morte » avec
DIANA KRAAY
*
Atelier peinture sur miroir « Orner ou faire vibrer son reflet » avec CHLOE COSTES / seulement le dimanche 05/10 à 16h
>
UN TAPIS DE POESIE 7 Grande Avenue (Villa du Pré) : NATHALIE
PICARD « Poésie – transversalité – performances » à 17h
>
JARDIN DE LA MAISON COMMUNE 8 rue Paul de Kock : performance dansée « La Cité Fertile » par ALEXANDRA CANDAN-HOULIERE à 16h
–
Accès :
>
A pied : c’est limitrophe de Paris 19e, Pantin, Les Lilas !
>
En transports : bus, métro (lignes 5 et 11), Vélib’, tramway,
auto..
Pour la 14e édition de leurs Portes Ouvertes d’Ateliers, les artistes d’Ateliers-Est invitent le public les 4 et 5 octobre, sur le thème de cette année « Echos et reflets » !
Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-04T17:00:00+02:00
fin : 2025-10-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-04T14:00:00+02:00_2025-10-04T20:00:00+02:00;2025-10-05T14:00:00+02:00_2025-10-05T20:00:00+02:00
La P’tite Criée / Point Accueil 11-13, rue Jean- Baptiste Sémanaz 93310 Le Pré Saint-Gervais
+33149427362 https://www.facebook.com/associationateliersest https://www.facebook.com/associationateliersest