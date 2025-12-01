Ouverture des ateliers de la ruelle des métiers d ‘art Concarneau
Rue du Port Concarneau Finistère
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-20
La Ruelle des des métiers d’art, c’est 4 artisans d’art regroupé sur le même lieu au 11 rue du Port à Concarneau
Découvrez
– Boutok vannerie
– Concarneau déco recyclé
– Sélène Cuir de poissons
– SARL Lariepe
SURPRISE Il y aura 5 artisans invités à découvrir… Pour un Noël Responsable, artisanal et local offrez des cadeaux qui ont du sens… .
Rue du Port Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 61 52 66 64
