Ouverture des ateliers de la ruelle des métiers d ‘art

Rue du Port Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

La Ruelle des des métiers d’art, c’est 4 artisans d’art regroupé sur le même lieu au 11 rue du Port à Concarneau

Découvrez

– Boutok vannerie

– Concarneau déco recyclé

– Sélène Cuir de poissons

– SARL Lariepe

SURPRISE Il y aura 5 artisans invités à découvrir… Pour un Noël Responsable, artisanal et local offrez des cadeaux qui ont du sens… .

Rue du Port Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 61 52 66 64

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture des ateliers de la ruelle des métiers d ‘art Concarneau a été mis à jour le 2025-11-20 par OTC CCA