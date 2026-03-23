Ouverture des Ateliers Café Vent des Forêts Lahaymeix

Ouverture des Ateliers

Café Vent des Forêts 6 Grande route Lahaymeix Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 13:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Les samedi 25 et dimanche 26 avril 2026, de 13h à 18h, visitez les ATELIERS où les artistes sont à l’œuvre.

Boissons et pâtisseries en vente au Café !Tout public

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Café Vent des Forêts 6 Grande route Lahaymeix 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 71 01 95

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English :

On Saturday April 25 and Sunday April 26, 2026, from 1pm to 6pm, visit the ATELIERS where artists are at work.

Drinks and pastries on sale at Le Café!

L’événement Ouverture des Ateliers Lahaymeix a été mis à jour le 2026-03-23 par OT COEUR DE LORRAINE