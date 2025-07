Ouverture des extérieurs du Château de Mocques Parc du Château de Mocques Saint-Martin-sur-Nohain

Parc du Château de Mocques D163 Saint-Martin-sur-Nohain Nièvre

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-09-30 16:00:00

2025-07-17

Ce magnifique château, qui comprend un colombier, une grange et une fermette, date du début du XVII ème siècle. Il est situé à mi-hauteur d’une colline, au coeur des vignes et surplombe la vallée du Nohain. Les extérieurs du château, le parc et le colombier, sont ouverts au public du 17 juillet au 30 septembre (le château, quant à lui, ne se visite pas). Visites sur rendez-vous uniquement. .

