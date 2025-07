Ouverture des extérieurs du Château des Granges Parc du Château des Granges Suilly-la-Tour

dimanche 20 juillet 2025.

Parc du Château des Granges Suilly-la-Tour Nièvre

2025-07-20 10:00:00

2025-08-31 19:00:00

2025-07-20

Château construit en 1605, le château des Granges porte sur ses murs les traces des extensions et remaniements qui se sont succédés au cours des siècles. Entourés de douves, le pavillon central, ses dépendances et la chapelle cubique s’harmonisent au sein d’un parc et de communs restaurés récemment. Le parc, les salles des blasons et de la turbine sont en accès libre au public, du 20 juillet au 31 août (le château, quant à lui, ne se visite pas). .

Parc du Château des Granges Château des Granges Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

