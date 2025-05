Ouverture des fêtes de la Saint Jean et animation musicale – Rues du vieux village Allauch, 20 juin 2025 07:00, Allauch.

Bouches-du-Rhône

Ouverture des fêtes de la Saint Jean et animation musicale Vendredi 20 juin 2025.

18h30 Défilé traditionnel

19h00 Remise des clés

20h30 à 0h00 Bal d’ouverture. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Ouverture des Fêtes de la Saint-Jean avec animation musicale.

C’est une vieille coutume, le 1er magistrat de la ville remet symboliquement au Président du Comité des Fêtes, les clés de la ville. .

Rues du vieux village Rues du vieux Village

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Opening of the Midsummer’s Day festivities with musical entertainment.

German :

Eröffnung der Johannisfeste mit musikalischer Unterhaltung.

Italiano :

Apertura della Festa di mezza estate con intrattenimento musicale.

Espanol :

Inauguración del Festival de Verano con espectáculos musicales.

L’événement Ouverture des fêtes de la Saint Jean et animation musicale Allauch a été mis à jour le 2025-05-21 par Maison du Tourisme d’Allauch