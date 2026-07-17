Informations pratiques

Allauch

Ouverture des Fêtes de la Saint Laurent

Jeudi 6 août 2026. Rues du Logis-Neuf Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Ouverture des fêtes de la Saint Laurent et retraite aux flambeaux.

19h ouverture des fêtes, remise des clés au président, animation par les Tambourinaires du groupe Saint-Éloi du Logis-Neuf (place du Génocide arménien) et apéritif offert à la population (cour de l’école).

21h30/22h retraite aux flambeaux animée par le groupe Gardanne Music (départ de l’église de la Bourdonnière en direction du village).

22h30 bal avec le groupe Jo Spencer et Chris Sax (cour de l’école). .

Rues du Logis-Neuf Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Opening of the Saint Laurent festivities and torchlight retreat.

L’événement Ouverture des Fêtes de la Saint Laurent Allauch a été mis à jour le 2026-07-17 par Maison du Tourisme d’Allauch