OUVERTURE DES FÊTES Mont-de-Marsan 16 juillet 2025 08:35

Landes

OUVERTURE DES FÊTES Centre-ville Mont-de-Marsan Landes

PARC JEAN RAMEAU

À partir de 8h35 | Course du Moun

Rens. coursedumoun.com

↳ 8h35 | Course de joëlettes

Équipages constitués d’un coureur

transporté

↳ 8h45 | 10 km et 4 km du Moun

↳ 10h30 | Minimoun

Course pédestre pour les 7-13 ans

CŒUR DE VILLE

10h | Les coulisses des arènes

du Plumaçon

► Office de Tourisme

Découvrez l’envers du décor des festivités

taurines avec les guides de l’Office

de tourisme.

Tarifs et réservations 05 58 05 87 37

billetterie.montdemarsan-tourisme.fr

11h15 | Chorale d’enfants

► Place de la mairie

Avec le Conservatoire des Landes

11h30 | Cantère

► Place de la mairie

Chants gascons

12h | Cérémonie d’ouverture

► Place de la mairie

Par M.le Maire, le Conseil municipal

et les bénévoles de la Régie des fêtes.

Remise des clés à la jeunesse montoise,

lâcher de pigeons, encantada des

bandas.

13h | Vernissage de l’exposition

Toros y .

Centre-ville

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 39 08

