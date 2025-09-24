Ouverture des hostilités – Contribution théâtrale à la destruction du système capitaliste TU-Nantes Nantes

Ouverture des hostilités – Contribution théâtrale à la destruction du système capitaliste TU-Nantes Nantes jeudi 9 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université Billetterie : tunantes.fr/agenda Tout public, Etudiant

Théâtre Le monde va mal, tout le monde le sait. Alors, pourquoi est-ce si difficile d’imaginer “autre chose” ? À quoi ressemblerait cette “autre chose » ? Comment atteindre cette “autre chose” ? Un groupe d’acteurs et actrices se donne une heure pour répondre à ces trois questions. “L’Humanité court à la Catastrophe”. Le dire, c’est répéter ce que tout le monde sait. Ouvrir les hostilités, c’est ne pas s’avouer vaincu.À partir d’un travail d’enquête auprès de penseurs et penseuses, et d’activistes, un petit groupe d’acteurs et actrices explorent une série d’utopies réalisables et radicales, à grandes échelles, pour muscler nos imaginaires à penser des alternatives concrètes au système capitaliste. Un spectacle résolument optimiste, joyeux et lucide, qui ouvre des perspectives d’avenir et nous montre qu’un autre monde est possible. Écriture collective, mise en scène : Marie DevrouxAvec Aminata Abdoulaye Hama, Leïla Chaarani, Ferdinand Despy, Marie Devroux et Sasha MartelliCollaboration à l’écriture, à la conception et à la recherche : Ferdinand DespyCollaboration à la mise en scène : Hanna El Fakir Tout public à partir de 13 ans Durée : 1h25 Représentations les 8 et 9 avril 2026 à 20h

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr/agenda/