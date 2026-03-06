Ouverture des hostilités TU-Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 0€ à 18€ Avec la carte TU – 12€Plein – 18€Partenaire – 16€Réduit – 12€Super réduit – 8€Etudiant·es Nantes Université – 0€ Adulte, Etudiant, Senior

Le monde va mal, tout le monde le sait. Alors, pourquoi est-ce si difficile d’imaginer “autre chose” ? À quoi ressemblerait cette “autre chose » ? Comment atteindre cette “autre chose” ? Un groupe d’acteur·ices se donne une heure pour répondre à ces trois questions.“L’Humanité court à la Catastrophe”. Le dire, c’est répéter ce que tout le monde sait. Ouvrir les hostilités, c’est ne pas s’avouer vaincu·e·s.À partir d’un travail d’enquête auprès de penseur·euse·s et d’activistes, un petit groupe d’acteur·ice·s explorent une série d’utopies réalisables et radicales, à grandes échelles, pour muscler nos imaginaires à penser des alternatives concrètes au système capitaliste.Un spectacle résolument optimiste, joyeux et lucide qui ouvre des perspectives d’avenir et nous montre qu’un autre monde est possible.

TU-Nantes Nantes 44322

