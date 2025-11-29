Ouverture des inscriptions – Cours publics de l’EESAB-site de Rennes EESAB-site de Rennes Rennes Lundi 15 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Pratiquez l’art et le design en plein centre de Rennes !

Envie de découvrir les techniques de l’estampe, la photographie argentique ou la sérigraphie ? Nos cours publics accueillent les curieux·euses comme les expérimenté·es, en leur permettant de pratiquer dans un lieu privilégié, accompagné·es par des professionnel·les. Parcourez notre offre de cours sur notre site, et profitez-en pour découvrir les stages ouverts à tous·tes aux vacances de printemps (pour petits et grands).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-15T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-15T18:00:00.000+01:00

https://www.eesab.fr/site/assets/files/brochure_cours_publics_25-26.pdf

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine