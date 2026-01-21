Ouverture des inscriptions – Stages de l’EESAB-site de Rennes EESAB-site de Rennes Rennes Lundi 26 janvier, 09h00 Ille-et-Vilaine

Découvrez de nouveaux loisirs pendant les vacances !

En février, l’école d’art et de design de Rennes vous propose deux stages sur trois jours :

– [Stage Prépa](https://www.eesab.fr/rennes/preparation-aux-epreuves-dentree-en-ecoles-dart-de-design/), une préparation aux écoles d’art, pour tous·tes les jeunes souhaitant préparer une école d’art, accompagné·es par l’artiste rennaise Julie Giraud,

– [Stage Métamorphose](https://www.eesab.fr/rennes/intensif-ceramique-metamorphoses/), un intensif autour de la céramique et de ses techniques, un point de départ pour explorer sa créativité avec l’artiste Alice Bertrand.

Que vous soyez en recherche d’un nouveau loisir à essayer, ou en préparation de vos études, l’école vous accueille pour les vacances !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-26T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-26T18:00:00.000+01:00

1

http://www.eesab.fr/rennes

EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

