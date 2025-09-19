Ouverture des jardins de l’Hôtel Pontard Intermondes – Humanités océanes La Rochelle

Ouverture des jardins de l’Hôtel Pontard Intermondes – Humanités océanes La Rochelle vendredi 19 septembre 2025.

Ouverture des jardins de l’Hôtel Pontard 19 – 21 septembre Intermondes – Humanités océanes Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La « Maison Henri II », construite vers 1555 pour Hugues Pontard, procureur du roi, est un chef-d’œuvre unique de la Renaissance française.

Façade monumentale sans profondeur, elle fut conçue comme un pur décor, un fabuleux « théâtre d’architecture » destiné à impressionner les invités, avec ses galeries ornées de riches décors antiques et ses fausses lucarnes simulant un logis.

Contrairement à son nom, ce bâtiment n’était pas une maison à vivre, mais un espace de représentation, jouxtant le véritable logis de Pontard — une maison à pans de bois dont l’entrée donne rue Chaudrier.

C’est dans le pavillon gauche de cet ensemble, autrefois simple cabinet de travail, que se trouve aujourd’hui Intermondes, lieu de résidences et de créations artistiques tourné vers les humanités océanes.

Le Centre Intermondes est né en 2003 comme un espace international de résidences artistiques dédié à la création contemporaine émergente. Labellisé Ethnopôle en 2022, Intermondes-Humanités océanes cherche désormais à valoriser des productions artistiques liées aux Humanités océanes. Cette thématique englobe l'ensemble des communautés ou sociétés littorales et insulaires dont l'histoire et le développement sont le fruit de contacts et connexions interocéaniques. Les circulations océaniques des hommes et des animaux, des plantes et des produits, des saveurs et des goûts, des instruments et des rythmes, des imaginaires et du surnaturel… ont fait entrer en résonance les Humanités océanes. L'ethnopôle fait ainsi dialoguer penseurs et artistes autour de trois thématiques : métissage et circulations culturelles ; imaginaire de l'habiter et condition écologique ; créations artistiques et réemplois des patrimoines en contexte post-colonial.

© Intermondes