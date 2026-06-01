Ouverture des jardins patrimoniaux de la villa « La Quiete », Villa « La Quiete », Passo di Treia

Ouverture des jardins patrimoniaux de la villa « La Quiete » 6 et 7 juin Villa « La Quiete » Macerata

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Rendez-vous dans le jardin 2026 : Réveil à la villa « La Quiete »

Un week-end dédié à la redécouverte du parc monumental de la Villa « La Quiete » (Villa Spada) à Treia. Entre l’architecture du Valadier, des arbres séculaires et le nouveau potager pommier, deux jours d’ouverture extraordinaire pour vivre le charme d’un jardin historique récemment restauré à son ancienne splendeur.

À l’occasion de l’initiative nationale « Rendez-vous dans le jardin », la Villa « La Quiete » ouvre ses portes pour offrir aux visiteurs une expérience immersive entre histoire et nature. Conçu au XIXe siècle par le célèbre architecte Giuseppe Valadier, le parc est une combinaison parfaite entre la rigueur du jardin à l’italienne et la suggestion de la forêt romantique.

Au cours de l’événement, il sera possible d’admirer les résultats de la récente restauration conservatoire, qui a mis en lumière les parcours historiques et la magnificence du patrimoine arboré. Une importance particulière sera donnée au jardin Pomario, gardien de la biodiversité locale avec ses variétés anciennes d’arbres fruitiers, symbole du lien profond entre la villa et la tradition agricole du territoire treiese.

Programme détaillé

Samedi 6 juin | 09h30 – 12h30

Ouverture et accueil : Matinée consacrée à la libre utilisation du parc monumental. Une occasion de se promener en autonomie dans les avenues historiques et profiter du calme du jardin. Le personnel de l’organisme sera présent pour assurer la surveillance et l’accueil.

Dimanche 7 juin | 16h00 – 19h00

Promenades patrimoniales racontées : Après-midi d’approfondissement culturel. En plus de l’ouverture du parc, il y aura des parcours guidés gratuits (promenades patrimoniales) où l’histoire, la botanique et les phases de restauration qui ont affecté le complexe seront racontées.

Informations d’accès

Lieu : Villa « La Quiete » (Villa Spada) – Treia (MC)

Coût : Entrée gratuite

Réservation : Non requis. L’accès est libre et aucune inscription préalable n’est requise.

Accessibilité : Le parcours dans le parc est partiellement accessible (sentiers en gravier et pentes naturelles).

Villa « La Quiete » Contrada San Marco Vecchio, 52 Treia Passo di Treia 62010 Macerata Marche +39 0733218705 https://www.treiamusei.it/villa-la-quiete-o-villa-spada/ https://www.instagram.com/comuneditreia/

Rendez-vous dans le jardin 2026 : Réveil à la villa « La Quiete »

©filippogigli