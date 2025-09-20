Ouverture des monuments de la ville – Valréas déploie un éventail unique de patrimoines classés Centre ancien de Valréas Valréas

Ouverture des monuments de la ville – Valréas déploie un éventail unique de patrimoines classés Centre ancien de Valréas Valréas samedi 20 septembre 2025.

Ouverture des monuments de la ville – Valréas déploie un éventail unique de patrimoines classés 20 et 21 septembre Centre ancien de Valréas Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

• Le Château de Simiane – Édifié pour Louis de Simiane sur des bases médiévales, cet élégant hôtel particulier dessiné par l’architecte avignonnais François Royer de la Valfenière marie symétrie classique et décor baroque provençal. Il deviendra, au XIXᵉ siècle, l’hôtel de ville de Valréas et sera protégé au titre des Monuments historiques dès 1913.

• La Tour Ripert – Ancien donjon carré de 17 m de haut, vestige du château seigneurial Riperti. Son appareil roman massif, sans escalier d’origine, évoque la fonction défensive des premiers bourgs de l’Enclave des Papes ; la terrasse panoramique offre aujourd’hui un belvédère sur le Haut Vaucluse et la Drôme provençale.

• La Chapelle des Pénitents Blancs – Joyau discret du centre ville : une nef unique coiffée d’un rare plafond à caissons peints en trompe l’œil (rosaces, feuillages d’acanthe). Édifiée pour la confrérie des Pénitents, elle témoigne de la piété populaire et du raffinement artistique de la Renaissance provençale.

• La Chapelle des Pénitents Noirs – Chapelle construite après 1654. Ancienne propriété du couvent des Ursulines, les Pénitents l’achetèrent en 1820. On y découvre le retable Notre-Dame-des-Miracles avec ses deux panneaux de l’Annonciation ; des médaillons du chœur qui viennent du couvent des Antonins. L’autel en bois doré surmonté de la statue de saint Augustin et le mémorial des Ursulines, martyres d’Orange, furent béatifiées en 1925.

Entrée libre et gratuite. Horaires d’ouverture : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h –18 h.

Centre ancien de Valréas 8 place aristide briand 84600 VALREAS Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://www.chateau-simiane.fr Le centre ancien de Valréas se compose de 10 Monuments Historiques et de petites rues et ruelles provençales? Parking sur le tour de ville et à proximité des monuments.

• Le Château de Simiane – Édifié pour Louis de Simiane sur des bases médiévales, cet élégant hôtel particulier dessiné par l’architecte avignonnais François Royer de la Valfenière marie symétrie et …

OP360