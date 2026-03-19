Ouverture des portes de la Fabrique Plurielle Maison des Métallos Paris

Ouverture des portes de la Fabrique Plurielle Maison des Métallos Paris

Ouverture des portes de la Fabrique Plurielle Maison des Métallos Paris jeudi 23 avril 2026.

Plus de détails à venir

Une occasion de s’immerger dans un laboratoire artistique où l’on questionne les vulnérabilités, le soin et les relations, à partir des outils du théâtre, de la lecture et de l’écriture.
Le jeudi 23 avril 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit sous condition

Lien d’inscriptions à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T17:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud  75011 Paris
contact@gosh-cie.com


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