Ouverture des portes de la Fabrique Plurielle Maison des Métallos Paris

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Une occasion de s’immerger dans un laboratoire artistique où l’on questionne les vulnérabilités, le soin et les relations, à partir des outils du théâtre, de la lecture et de l’écriture.

Le jeudi 23 avril 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit sous condition

Lien d’inscriptions à venir

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T17:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00

Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

contact@gosh-cie.com



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