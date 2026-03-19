Ouverture des portes de la Fabrique Plurielle Maison des Métallos Paris
Ouverture des portes de la Fabrique Plurielle Maison des Métallos Paris jeudi 23 avril 2026.
Plus de détails à venir
Une occasion de s’immerger dans un laboratoire artistique où l’on questionne les vulnérabilités, le soin et les relations, à partir des outils du théâtre, de la lecture et de l’écriture.
Le jeudi 23 avril 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit sous condition
Lien d’inscriptions à venir
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T17:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00
Maison des Métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
contact@gosh-cie.com
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