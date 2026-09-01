Informations pratiques

Le Mage

Ouverture des portes de l’atelier d’un fabricant de girouettes

20 Grande Rue Le Mage Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 13:00:00

fin : 2026-09-18 18:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

A deux pas de Longny au Perche, entre douces vallées et villages tranquilles, Thierry Soret vous ouvre les portes de son atelier au Mage.

A l’intérieur des girouettes en cuivre fabriquées de façon traditionnelle et artisanale. Des scènes de vie où l’on retrouve certes le traditionnel coq, mais également différentes scènes représentant des activités humaines, des métiers d’antan comme le laboureur, le semeur, le faucheur, le bourrelier, le charron, l’horloger, le potier, l’ébéniste…

L’artisan fait volontiers un historique des girouettes au travers du temps et donne des explications sur la lecture météorologique d’une girouette suivant son orientation face au vent dominant.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’artisan ouvre les portes de son atelier au public … une occasion de découvrir un métier d’art peu connu. .

20 Grande Rue Le Mage 61290 Orne Normandie +33 7 81 56 17 98 girouettes-du-mage@orange.fr

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English : Ouverture des portes de l’atelier d’un fabricant de girouettes

L’événement Ouverture des portes de l’atelier d’un fabricant de girouettes Le Mage a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche