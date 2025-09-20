ouverture des portes de l’église de Grivesnes Église de grivesnes Grivesnes

ouverture des portes de l’église de Grivesnes Église de grivesnes Grivesnes samedi 20 septembre 2025.

ouverture des portes de l’église de Grivesnes 20 et 21 septembre Église de grivesnes Somme

gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association de sauvegarde de l’église de Grivesnes vous ouvre les portes de l’église Saint Aignan le samedi 20 septembre de 15h à 17h et le dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h visite guidée GRATUITE

Église de grivesnes Rue de l’éÉglise, 80250 Grivesnes Grivesnes 80250 Somme Hauts-de-France 03 22 78 06 93 http://www.grivesnes-eglise.fr Par sa masse imposante et l’originalité de sa coupole, l’église de Grivesnes attire les regards à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce n’est pas un monument ancien puisque sa construction ne remonte qu’aux années 1840. Une chapelle castrale dédiée à Notre-Dame, édifiée dans l’enceinte du château est complétement ruinée au début du XIXème siècle. Quant à l’église paroissiale située au milieu du cimetière, à plus d’un kilomètre du village, elle est également en mauvais état. C’est donc à cette époque, vers 1833 que les habitants de Grivesnes, stimulés en cela par le châtelain le Vicomte de la Myre, manifestent l’intention de construire une église à Grivesnes. Mais ce projet n’aboutit pas, et M. de la Myre faisant alors cavalier seul, réalise sur son terrain et à ses frais, la construction d’une église. Celle-ci comporte une nef et un chœur surmonté d’une coupole voûtée en pierre, l’édifice ne comporte pas de clocher, M. de la Myre n’aimait pas les clochers. L’aménagement et la décoration intérieurs sont exécutés avec beaucoup de goût et de soin, sous la direction des Frères Duthoit architectes de grande renommée. Ouverte au culte en 1840, l’église est consacrée en 1845 par Monseigneur Mioland, Évêque d’Amiens. Les 12 croix peintes en rouge sur le pourtour intérieur de l’édifice en portent toujours le témoignage.

L’association de sauvegarde de l’église de Grivesnes vous ouvre les portes de l’église Saint Aignan le samedi 20 septembre de 15h à 17h et le dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h visite…

otaln