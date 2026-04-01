Liverdun

Ouverture des serres vente de plantes

Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-15 13:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-02

Les serres du Domaine des Eaux Bleues seront ouvertes à la vente de plants de fleurs et de légumes dont un espace bio, vivaces, suspensions, arbustes…du 15 avril au 30 mai 2026 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au samedi, ouvert les jours fériés sauf le 1er mai et les dimanches.Tout public

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Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 69 00 cbarisien@ateliersdeseauxbleues.com

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English :

The Domaine des Eaux Bleues greenhouses will be open for the sale of flower and vegetable plants including an organic area, perennials, hanging baskets, shrubs, etc. from April 15 to May 30, 2026, from 10am to 12pm and 1:30pm to 6pm, Monday to Saturday, open on public holidays except May 1st and on Sundays.

L’événement Ouverture des serres vente de plantes Liverdun a été mis à jour le 2026-04-08 par TOURISME BASSIN de POMPEY