Ouverture des sites patrimoniaux – Moulin Moulin Pierrelatte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Son histoire :

1839 : le moulin apparaît au cadastre au nom de Jean François Pellegrin, boulanger. 1932 : Les témoignages recueillis par Rodolphe Bringer mentionnent comme dernier exploitant un dénommé Pierre Pommier, qui serait mort « victime d’un terrible accident provoqué par son Moulin (…) : les ailes s’immobilisèrent, tombèrent ».

En 2011-2012, sous les auspices de l’architecte Fabien Ramadier, la tour est restaurée, une fouille archéologique est programmée et réalisée par la société Archéodunum, La société Garibal basée dans le Sud-Ouest qui avait notamment déjà œuvré pour le moulin de Vénéjan, est chargée de produire les artifices, la toiture, qui permettront à nouveau au moulin de fonctionner avec la force du vent. Il est néanmoins aussi doté d’un moteur qui permet aux ailes de tourner sans la force éolienne et d’orienter la toiture. Pour économiser le moteur, le principe des patins du chemin dormant sur lesquels celle-ci glissait à l’origine, est abandonné. Des boules de pétanque viennent en remplacement.

Moulin Avenue Jean Perrin, 26700 Pierrelatte Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Pierrelatte