Ouverture du 1er volet du calendrier de l’Avent par le veilleur de Nuit Turckheim lundi 1 décembre 2025.
Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin
Début : Lundi 2025-12-01 17:00:00
fin : 2025-12-01 17:30:00
2025-12-01
Le Veilleur de Nuit ouvre la 1ère fenêtre du Calendrier de l’Avent qui lui est dédiée.
Le calendrier de l’Avent est situé au milieu du marché de Noël de Turckheim qui a ouvert ses portes le 28 novembre.
La première fenêtre du calendrier sera ouverte en présence du Veilleur de nuit de Turckheim et les notables de la Ville, en costume d’époque. .
Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr
English :
The Nightwatchman opens the 1st window of the Advent Calendar dedicated to him.
German :
Der Nachtwächter öffnet das erste Fenster des Adventskalenders, das ihm gewidmet ist.
Italiano :
Il Guardiano notturno apre la prima finestra del Calendario dell’Avvento a lui dedicato.
Espanol :
El Vigilante Nocturno abre la primera ventana del Calendario de Adviento que se le dedica.
