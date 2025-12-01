Ouverture du 1er volet du calendrier de l’Avent par le veilleur de Nuit Turckheim

Ouverture du 1er volet du calendrier de l’Avent par le veilleur de Nuit

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-01 17:00:00

fin : 2025-12-01 17:30:00

Date(s) :

2025-12-01

Le Veilleur de Nuit ouvre la 1ère fenêtre du Calendrier de l’Avent qui lui est dédiée.

Le calendrier de l’Avent est situé au milieu du marché de Noël de Turckheim qui a ouvert ses portes le 28 novembre.

La première fenêtre du calendrier sera ouverte en présence du Veilleur de nuit de Turckheim et les notables de la Ville, en costume d’époque. .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr

English :

The Nightwatchman opens the 1st window of the Advent Calendar dedicated to him.

German :

Der Nachtwächter öffnet das erste Fenster des Adventskalenders, das ihm gewidmet ist.

Italiano :

Il Guardiano notturno apre la prima finestra del Calendario dell’Avvento a lui dedicato.

Espanol :

El Vigilante Nocturno abre la primera ventana del Calendario de Adviento que se le dedica.

