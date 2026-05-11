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Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette Cantaron

Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette Cantaron mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : 45 place de l'Ecole

Ville : 06340 Cantaron

Département : Alpes-Maritimes

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Cantaron

Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette

45 place de l’Ecole Cantaron Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 00:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Soirée d’ouverture du 5éme festival Tango Guingette!
Cantaron en fête
  .

45 place de l’Ecole Cantaron 06340 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 27 64 60 

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English :

Opening night of the 5th Tango Guingette festival!
Cantaron en fête

L’événement Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette Cantaron a été mis à jour le 2026-05-11 par Communauté de communes Pays des Paillons