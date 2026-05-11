Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette Cantaron
Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette Cantaron mercredi 29 juillet 2026.
Cantaron
Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette
45 place de l’Ecole Cantaron Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 00:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Soirée d’ouverture du 5éme festival Tango Guingette!
Cantaron en fête
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45 place de l’Ecole Cantaron 06340 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 27 64 60
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English :
Opening night of the 5th Tango Guingette festival!
Cantaron en fête
L’événement Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette Cantaron a été mis à jour le 2026-05-11 par Communauté de communes Pays des Paillons