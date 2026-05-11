Cantaron

Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette

45 place de l’Ecole Cantaron Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 00:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Soirée d’ouverture du 5éme festival Tango Guingette!

Cantaron en fête

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45 place de l’Ecole Cantaron 06340 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 27 64 60

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English :

Opening night of the 5th Tango Guingette festival!

Cantaron en fête

L’événement Ouverture du 5éme Festival Tango Guingette Cantaron a été mis à jour le 2026-05-11 par Communauté de communes Pays des Paillons