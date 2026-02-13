Ouverture du 8 au 10 mai

Lorris Loiret

Tarif : 7 – 7 – 8 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Ouverture du musée de la Résistance et de la Déportation

Nous vous proposons plusieurs conférences autour des femmes, de la résistance et de la déportation avec

Femmes, résistantes, allemandes Conférence de Aude Raimbault

La résistance des femmes dans les camps ou survivre, notre ultime sabotage Conférence lecture par Dominique Bréchemier docteure en littérature et Coraline Cauchi comédienne de la Cie Serres-chaudes

Marie-Claude ou le muguet des Déportés par Robert Thiercelin auteur de la pièce du même nom 7 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr

English :

Opening of the Resistance and Deportation Museum

