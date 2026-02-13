Ouverture du 8 au 10 mai Lorris
Lorris Loiret
Tarif : 7 – 7 – 8 EUR
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 12:00:00
2026-05-08
Ouverture du musée de la Résistance et de la Déportation
Nous vous proposons plusieurs conférences autour des femmes, de la résistance et de la déportation avec
Femmes, résistantes, allemandes Conférence de Aude Raimbault
La résistance des femmes dans les camps ou survivre, notre ultime sabotage Conférence lecture par Dominique Bréchemier docteure en littérature et Coraline Cauchi comédienne de la Cie Serres-chaudes
Marie-Claude ou le muguet des Déportés par Robert Thiercelin auteur de la pièce du même nom 7 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr
English :
Opening of the Resistance and Deportation Museum
