OUVERTURE DU ARTS-TROC-CAFÉ Magalas jeudi 22 janvier 2026.
Place de l’église Magalas Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-01-22
Arts-troc-café, café associatif vous accueillera au bistrot la Galerie à 18h30.
Au programme Nos futurs projets d’animations et l’écoute de vos idées pour ce lieu de convivialité et de partage. Bienvenue à tous.
Place de l’église Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 30 72 96 87 bistrot.la.galerie@gmail.com
English :
Arts-troc-café, café associatif, welcomes you to the bistrot la Galerie at 6.30pm.
On the agenda: our future projects and the opportunity to listen to your ideas for this place of conviviality and sharing. A warm welcome to all.
