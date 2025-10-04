OUVERTURE DU BAL CONCERT ET SPECTACLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
C’est l’Ouverture du bal pour Passe Montagne ne manquez pas le concert de Grife et le spectacle The me myself & I chow-chow à la salle polyvalente !
Le Foyer rural Passe Montagne vous invite à son ouverture de bal ! Une affaire à ne pas manquer ! Au programme concert de Grife et spectacle The me myself & I chow-chow.
Rendez-vous à la salle polyvalente à partir de 19h ! .
Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
English :
It’s Ball Overture for Passe Montagne: don’t miss the Grife concert and The me myself & I chow-chow show at the Salle polyvalente!
German :
Es ist die Ouverture du bal für Passe Montagne: Verpassen Sie nicht das Konzert von Grife und die Show The me myself & I chow-chow in der Mehrzweckhalle!
Italiano :
È l’apertura del ballo di Passe Montagne: non perdetevi il concerto di Grife e lo spettacolo The me myself & I chow-chow alla Salle polyvalente!
Espanol :
Es el baile de inauguración de Passe Montagne: ¡no se pierda el concierto de Grife y el espectáculo The me myself & I chow-chow en la Salle polyvalente!
