OUVERTURE DU BAL CONCERT ET SPECTACLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 4 octobre 2025.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

C’est l’Ouverture du bal pour Passe Montagne ne manquez pas le concert de Grife et le spectacle The me myself & I chow-chow à la salle polyvalente !
Le Foyer rural Passe Montagne vous invite à son ouverture de bal ! Une affaire à ne pas manquer ! Au programme concert de Grife et spectacle The me myself & I chow-chow.
Rendez-vous à la salle polyvalente à partir de 19h !   .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

English :

It’s Ball Overture for Passe Montagne: don’t miss the Grife concert and The me myself & I chow-chow show at the Salle polyvalente!

German :

Es ist die Ouverture du bal für Passe Montagne: Verpassen Sie nicht das Konzert von Grife und die Show The me myself & I chow-chow in der Mehrzweckhalle!

Italiano :

È l’apertura del ballo di Passe Montagne: non perdetevi il concerto di Grife e lo spettacolo The me myself & I chow-chow alla Salle polyvalente!

Espanol :

Es el baile de inauguración de Passe Montagne: ¡no se pierda el concierto de Grife y el espectáculo The me myself & I chow-chow en la Salle polyvalente!

