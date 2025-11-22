Ouverture du bar associatif Le Baratous Place du PlÔ Sévérac d’Aveyron

Ouverture du bar associatif Le Baratous

L’association Le Plô Lapanouse vous invite à l’inauguration de leur bar associatif !

Situé en plein cœur de Lapanouse, la bar associatif Le Baratous vous ouvre ses portes samedi 22 novembre !

dès 16h Goûter pour les enfants

dès 18h30 Apéro festif

Pour ce jour d’ouverture, Le Baratous est ouvert aux adhérents ainsi qu’aux non adhérents. .

Place du PlÔ Lapanouse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie leplo12150@gmail.com

English :

The association Le Plô Lapanouse invites you to the inauguration of their community bar!

German :

Der Verein Le Plô Lapanouse lädt Sie zur Einweihung ihrer Vereinsbar ein!

Italiano :

L’associazione Plô Lapanouse vi invita all’inaugurazione del suo bar comunitario!

Espanol :

La asociación Plô Lapanouse le invita a la inauguración de su bar comunitario

