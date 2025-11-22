Ouverture du bar associatif Le Baratous Place du PlÔ Sévérac d’Aveyron
Ouverture du bar associatif Le Baratous Place du PlÔ Sévérac d’Aveyron samedi 22 novembre 2025.
Ouverture du bar associatif Le Baratous
Place du PlÔ Lapanouse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22
L’association Le Plô Lapanouse vous invite à l’inauguration de leur bar associatif !
Situé en plein cœur de Lapanouse, la bar associatif Le Baratous vous ouvre ses portes samedi 22 novembre !
dès 16h Goûter pour les enfants
dès 18h30 Apéro festif
Pour ce jour d’ouverture, Le Baratous est ouvert aux adhérents ainsi qu’aux non adhérents. .
Place du PlÔ Lapanouse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie leplo12150@gmail.com
English :
The association Le Plô Lapanouse invites you to the inauguration of their community bar!
German :
Der Verein Le Plô Lapanouse lädt Sie zur Einweihung ihrer Vereinsbar ein!
Italiano :
L’associazione Plô Lapanouse vi invita all’inaugurazione del suo bar comunitario!
Espanol :
La asociación Plô Lapanouse le invita a la inauguración de su bar comunitario
