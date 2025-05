Ouverture du bar associatif Orig’Amis – Restaurant Orig’Amis Nantes, 28 mai 2025 11:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Événement ouvert à toutes et tous

Ouverture festive du bar et vente de gaufres chez Orig’Amis ! Mercredi 28 mai 2025 de 11h à 18h – 2 rue du Roi Albert, Nantes Venez fêter avec nous l’ouverture du bar associatif Orig’Amis dans notre tout nouveau local, à deux pas de la cathédrale de Nantes ! Au programme : Une ambiance conviviale sur notre terrasse ensoleilléeDe délicieuses gaufres de Liège, croustillantes et moelleuses, préparées maisonDu jus de pomme local et pressé par les bénévoles pour vous rafraîchir tout en soutenant une belle initiativeDe la musique joyeuse pour accompagner la journée dans la bonne humeur Cet événement marque une première étape pour l’association Orig’Amis, qui s’apprête à ouvrir un restaurant solidaire et inclusif en septembre 2025. Un lieu chaleureux où jeunes en situation de handicap ou en décrochage social trouveront un espace pour s’épanouir, se retrouver et participer à un projet collectif autour des métiers de la restauration. Pourquoi venir ? -Pour découvrir un lieu unique et engagé en plein cœur de Nantes – Pour savourer une gaufre sur une terrasse accueillante – Pour passer un bon moment, tout simplement

Restaurant Orig’Amis Centre-ville Nantes 44000

0763068146 https://www.origamis.org