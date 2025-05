Ouverture du bar éphémère au Domaine de Rochebois – Jardins de Rochebois Vitrac, 10 juin 2025 15:00, Vitrac.

Dordogne

Ouverture du bar éphémère au Domaine de Rochebois Jardins de Rochebois Domaine de Rochebois Vitrac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 15:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-10

Le Domaine de Rochebois est ravi d’annoncer l’ouverture du bar éphémère « La Roseraie », nous vous invitons à partager un moment convivial.

Concert by The Crazy Late Train, cocktails créations, tapas et barbecue avec vue panoramique sur la vallée.

N’attendez plus pour réserver votre table et profiter d’un moment d’exception au cœur du Périgord Noir. .

Jardins de Rochebois Domaine de Rochebois

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 36 88 contact@rochebois.com

English : Ouverture du bar éphémère au Domaine de Rochebois

German : Ouverture du bar éphémère au Domaine de Rochebois

Italiano :

Espanol : Ouverture du bar éphémère au Domaine de Rochebois

L’événement Ouverture du bar éphémère au Domaine de Rochebois Vitrac a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir