Informations pratiques

Rueyres

Ouverture du bar éphémère de Rueyres

Bourg, 46120 Rueyres Rueyres Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

À l'occasion de l'ouverture du bar éphémère de Rueyres, une journée conviviale est proposée avec un concours de pétanque, une offre de restauration assurée par des food trucks et une soirée animée.

À l'occasion de l'ouverture du bar éphémère de Rueyres, une journée conviviale est proposée avec un concours de pétanque, une offre de restauration assurée par des food trucks et une soirée animée.

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Bourg, 46120 Rueyres Rueyres 46120 Lot Occitanie +33 6 70 56 91 61

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English :

To celebrate the opening of the Éphémère bar in Rueyres, a fun-filled day is planned, featuring a pétanque tournament, food from food trucks, and an evening of entertainment.

L’événement Ouverture du bar éphémère de Rueyres Rueyres a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lacapelle Marival