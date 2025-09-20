Ouverture du beffroi de l’Hôtel de Ville Hotel de Ville Privas Privas

Ouverture du beffroi de l’Hôtel de Ville Hotel de Ville Privas Privas samedi 20 septembre 2025.

Accès libre. Prévoir d’être bien chaussé pour gravir les nombreuses marches d’escaliers

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Accueil au rdc : exposition de photographies et diffusion d’un court métrage sur la construction de l’Hôtel de ville en 1936,

Suite de la visite au 3e étage pour l’ascension du beffroi en petits groupes,

A l’arrivée, profitez d’une vue à 360° de Privas à 41m de hauteur !

Hotel de Ville Privas place de l’Hotel de Ville 07000 PRIVAS Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 64 52 30 https://www.privas.fr Construit de 1936 à 1952 avec beaucoup de retard en raison de la guerre, l’Hôtel de Ville a été construit par un architecte originaire du Nord de la France ; son Beffroi culmine à 41 m En plein cœur du centre-ville,

