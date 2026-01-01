Ouverture du bistro bio et culturel Le Blanc
Ouverture du bistro bio et culturel Le Blanc vendredi 16 janvier 2026.
Ouverture du bistro bio et culturel
81 rue de république Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-02-06 00:00:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06
L’Association le Silo ouvre le bistro bio et culturel tous les vendredis de 18h à minuit !
Le Silo bistro bio et culturel ouvre… Venez !
Pour ces premières soirées venez échanger avec nous sur ce projet, vous y impliquer si ça vous tente ou simplement boire un coup et grignoter entre amis…
Tous les vendredi de 18h à minuit. .
81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 91 06 84 78 lesilo@biogaya.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Association le Silo opens its organic and cultural bistro every Friday from 6pm to midnight!
L’événement Ouverture du bistro bio et culturel Le Blanc a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Brenne