Ouverture du bistro bio et culturel Le Blanc

Ouverture du bistro bio et culturel

81 rue de république Le Blanc Indre

Début : Vendredi 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-02-06 00:00:00

2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06

L’Association le Silo ouvre le bistro bio et culturel tous les vendredis de 18h à minuit !

Le Silo bistro bio et culturel ouvre… Venez !

Pour ces premières soirées venez échanger avec nous sur ce projet, vous y impliquer si ça vous tente ou simplement boire un coup et grignoter entre amis…

Tous les vendredi de 18h à minuit. .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 91 06 84 78 lesilo@biogaya.fr

English :

Association le Silo opens its organic and cultural bistro every Friday from 6pm to midnight!

