Ouverture du Café Bien crêpes et jeux !

7 rue George Sand Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 16:00:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Goûter crêpes et jeux au Café Bien !

Le Café Bien ouvre ses portes et accueille petit·es et grand·es avec des jeux pour s’amuser et des crêpes pour le goûter ! .

7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 cafebien@carteblanche36.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pancake party and games at Café Bien!

L’événement Ouverture du Café Bien crêpes et jeux ! Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne