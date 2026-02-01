Ouverture du Café Bien crêpes et jeux ! Le Blanc
Ouverture du Café Bien crêpes et jeux !
7 rue George Sand Le Blanc Indre
Début : Jeudi 2026-02-19 16:00:00
fin : 2026-02-19 20:00:00
2026-02-19
Goûter crêpes et jeux au Café Bien !
Le Café Bien ouvre ses portes et accueille petit·es et grand·es avec des jeux pour s’amuser et des crêpes pour le goûter ! .
7 rue George Sand Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 00 94 cafebien@carteblanche36.com
Pancake party and games at Café Bien!
