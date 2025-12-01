Ouverture du calendrier de l’Avent

Place du Château Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-01

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-01

Chaque soir à 18h, petits et grands sont attendus sur la place centrale d’Eguisheim (place du Château) pour l’ouverture d’une fenêtre du calendrier de l’Avent qui laissera apparaître une image d’Eguisheim.

Chaque soir à 18h, petits et grands sont attendus sur la place centrale d’Eguisheim (place du Château) pour l’ouverture d’une fenêtre du calendrier de l’Avent qui laissera apparaître une image d’Eguisheim. 0 .

Place du Château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Every evening at 6pm, young and old alike are invited to Eguisheim’s main square (Place du Château) to open an Advent calendar window, revealing an image of Eguisheim.

German :

Jeden Abend um 18 Uhr werden Groß und Klein auf dem zentralen Platz von Eguisheim (Place du Château) erwartet, um ein Fenster des Adventskalenders zu öffnen, das ein Bild von Eguisheim zum Vorschein bringen wird.

Italiano :

Ogni sera alle 18.00, grandi e piccini sono invitati nella piazza centrale di Eguisheim (Place du Château) per aprire una finestrella del calendario dell’Avvento che rivela un’immagine di Eguisheim.

Espanol :

Todas las tardes, a las 18.00 horas, jóvenes y mayores están invitados a la plaza central de Eguisheim (Place du Château) para abrir la ventana de un calendario de Adviento que revela una imagen de Eguisheim.

L’événement Ouverture du calendrier de l’Avent Eguisheim a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach